Stiller, maar nog geen afbraak VANAF 2020 WERKEN OM OMSTREDEN VIADUCT E17 TE BEHOUDEN ERIK DE TROYER

09 maart 2018

02u57 0 Gent Mobiliteitsminister Ben Weyts (N-VA) kondigt werken aan het viaduct van Gentbrugge aan in 2020 en 2021. De afbraak waar buurtbewoners vurig op hopen lijkt zeer ver af. Wel wordt de geluidsoverlast van het viaduct ingeperkt.

Parlementslid Jos De Meyer (CD&V) polste bij minister Weyts wat de plannen waren met het viaduct van de E17 in Gentbrugge. Met Viadukaduk is er een actieve actiegroep die ijvert om het viaduct op termijn te laten verdwijnen omdat het volgens velen een bron van luchtvervuiling en geluidsoverlast is. Dat protest ontkiemde destijds toen de voegen van het viaduct werden vernieuwd. Die waren zo oneffen dat er voortdurend een kloppend geluid te horen was bij de omwonenden. Die voegen zijn al vele jaren afgevlakt, maar de tegenstand blijft. Ook het Gentse stadsbestuur lijkt overtuigd dat er een altenatief moet komen voor het viaduct. Maar van Vlaanderen uit lijken er nog lang geen plannen te zijn om de constructie weg te halen. Eerder klonk het al dat het viaduct nog minstens 30 jaar kan meegaan. In 2020 en 2021 zijn zelfs grote werken gepland.





"Het viaduct van Gentbrugge wordt in eerste instantie grondig gesaneerd om zijn levensduur in stand te houden. Hierbij worden de waterdichte rok en wegverharding vernieuwd. De brugdekvoegen worden eveneens vernieuwd, waarbij er een aantal worden verwijderd en vervangen door een doorlopende plaat", zegt Weyts. Er worden ook maatregelen gepland om de geluidsoverlast enigszins in te dijken. De voegen die blijven, worden vervangen door geluidsarme types. Ook de geluidsschermen worden vernieuwd en en uitgebreid.





Nog dit jaar wordt het studiewerk naar stabiliteit en draagvermogen van het viaduct opgestart. Er wordt ook gekeken of het profiel van het viaduct aangepast kan worden. Indien het uit de studie mogelijk blijkt om het profiel van het viaduct aan te passen (hierbij moet het viaduct worden verzwaard), dan wordt dit in de werken meegenomen. Hiertoe worden structurele herstellingen aan het viaduct uitgevoerd. Dat zou de werken wel een pak complexer maken. Er worden metingen uitgevoerd ten behoeve van een geluidsstudie.





Ook de geluidsschermen zijn voorzien om te worden vernieuwd en uitgebreid. In 2020 is de heraanleg gepland richting Antwerpen. Een jaar later volgt de heraanleg richting Gent. De studie moet ook duidelijk maken hoe de werken gefaseerd zullen worden en hoeveel verkeershinder dat met zich mee zal brengen.