Stickers 'huisdier in nood' vanaf half mei 26 april 2018

Vanaf 18 mei kunnen Gentenaars met een huisdier in de Stadswinkel gratis een sticker 'huisdier in nood' afhalen. Het was raadslid Stephanie D'Hose (Open Vld) die om het initiatief vroeg. "Bedoeling is dat mensen met huisdieren zo'n sticker zichtbaar aan hun raam hangen, zodat bij brand of ander onheil de hulpdiensten weten dat er ook een dier gered moet worden", zegt ze. "In de brandweerzone Westhoek bestaat dit al, ik ben blij dat Gent zich aansluit bij het initiatief." De Brandweerzone Centrum besliste 1.000 stickers aan te kopen aan 3,3 euro per sticker, en die gratis te verdelen over 18 gemeenten. Gent krijgt er 395, en die zijn dus vanaf 18 mei gratis af te halen in de Stadswinkel, zolang de voorraad strekt. Op basis van de vraag zal beslist worden of er bijkomende stickers besteld worden, en hoeveel. (VDS)