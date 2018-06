Steun voor onderzoek naar ambulance-drone 26 juni 2018

In het kader van het Europese Smart Cities project ondertekent de stad Gent, samen met gespecialiseerde partners, een intentieverklaring om onderzoek mogelijk te maken naar de ontwikkeling van een ambulance-drone. Ondanks een goed georganiseerd systeem van dringende geneeskundige hulpverlening overleeft in België momenteel minder dan 1 op 10 slachtoffers een hartaanval buiten het ziekenhuis. Uit eerder onderzoek blijkt dat drones tijdig een AED (Automatische Externe Defibrillator) en andere levensreddende medicatie naar de patiënt kunnen brengen, wat vele levens kan redden. Binnen de minuut defibrilleren is immers van cruciaal belang, vooral ook voor de kwaliteit van overleven. De amublance-drones hebben een ingebouwde defibrillator, medische 'gereedschapskist' en camera. Zo kan de dispatcher van de noodcentrale via de camera volgen wat er gebeurt en de beller beter begeleiden. Er worden nu studies opgestart om een prototype te bouwen. (VDS)