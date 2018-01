Steun KAA Gent Ladies 26 januari 2018

De Buffalo's doen het goed, maar de vrouwen van de KAA Gent Ladies doen het zo mogelijk nog beter. Vandaag, vrijdag, spelen ze de kwartfinale van de Beker van België tegen Anderlecht. Een makkelijke wedstrijd wordt dat niet, dus onze Ladies kunnen alle steun gebruiken. Buffalo-trainer Yves Vanderhaeghe tekent alvast present. Iedereen is welkom om samen met hem de Ladies naar de overwinning te schreeuwen om 20.30 uur in het PGB-stadion in de Eikstraat in Oostakker. (VDS)