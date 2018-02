Sterrenchef Vrijmoed kookt voor kankerpatiënten in Sint-Lucas 21 februari 2018

02u49 0 Gent AZ Sint-Lucas kreeg gisteren topchef Michaël Vrijmoed over de vloer. Hij kwam er koken voor kankerpatiënten.

"Ik heb niet getwijfeld toen men mij dit vroeg. Ik ga proberen te tonen hoe men met veel smaak kan koken. Een hartig gerecht, één met Umami-smaak en een dessert op basis van mascarpone", zegt hij. De patiënten en ex-patiënten lieten het zich alvast smaken.





"Als je chemo krijgt, doet dat rare dingen met je smaakzin", legt Marleen uit. "Ik heb het tijdens mijn vorige behandeling tien jaar geleden gemerkt. Brood smaakt als karton, water is niet te drinken, fruitsap is veel te zoet en confituur brandt in de keel. Ik ben hervallen, maar krijg geen chemo en dus kan ik zeggen dat wat Vrijmoed kookte bijzonder verfijnd was."





Na de kookdemonstratie kwamen diëtistes de fabels en feiten over voeding en kanker uit de doeken doen. Dat bio bijvoorbeeld niet gezonder is, dat suiker onschadelijk is en dat men alcohol tot een minimum moet beperken tijdens een behandeling bijvoorbeeld. (EDG)