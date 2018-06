Sterke provincieraadslijst voor Open Vld 22 juni 2018

Open Vld pakt uit met een sterke lijst voor de provincieraadsverkiezingen, die in oktober gelijktijdig met de gemeenteraadsverkiezingen plaatsvinden. Ex-journalist Kristof Windels trekt die lijst. Hij schreef enkele jaren geleden een boek over Bart De Wever, na een jaar in zijn voetsporen te hebben gelopen. Alexander De Croo duwt de lijst. Tussenin staan nog opvallende namen, zoals die van topgynaecoloog Kaan Osmanagaoglu, en Marian De Clercq, tante van de Gentse kandidaat-burgemeester Mathias De Clercq. Ook Stephanie D'Hose en Mania Van Der Cam, twee sterke madammen die op de gemeenteraadslijst voor Gent staan, staan op de provincieraadslijst. Verder vullen gedeputeerde Martine Verhoeve, burgemeester van Assenede Philippe De Coninck, schepen van Lovendegem Vincent Laroy en enkele anderen de lijst.





(VDS)