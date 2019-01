Ster uit ‘Stranger Things’ komt naar Gent Erik De Troyer

17 januari 2019

Fans van de Netflix-reeks Stranger Things zetten maar beter 6 en 7 april in hun agenda. Dan komt Gaten Matarazzo (16), de ster van de reeks, naar de FACTS beurs in Flanders Expo. Zijn personage Dustin is zowat de lieveling van de fans van de reeks. De acteur in kwestie lijdt aan dysostosis cleidocranialis (CCD), een medische aandoening die de groei van botten en tanden verstoort. Ook zijn personage heeft in de reeks die aandoening. Op die manier wil hij meer aandacht schenken aan de aandoening. Gaten Matarazzo zal beschikbaar zijn voor fotoshoots, signeersessies en panels op beide dagen. Voor handtekeningen en fotoshoots moeten wel extra tickets aangekocht worden. Voorlopig zijn die nog niet te koop maar die kosten wel een aardige duit. Zo vraagt acteur Mads Mikkelsen (bekend als oa Le Chiffre in James Bond en het hoofdpersonage uit de reeks Hannibal) 75 euro voor een handtekening en 85 euro voor een foto. Ook gewezen actieheld Dolph Lundgren komt naar Gent.