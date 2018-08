Stellingenkunst in gemeenteraadzaal 29 augustus 2018

De gemeenteraadzaal lijkt momenteel wel op een modern kunstwerk. Stellingen met daartussen grote kroonluchters. Het blijkt echter geen kunst, maar gewoon werken in uitvoering. De bestaande spots met spaarlampen in het plafond worden vervangen door led-verlichting en dat kan enkel met de grote middelen. Aangezien er tijdens de zomer geen zittingen zijn is er even een opening om de werken uit te voeren. Lang kunnen de werken niet duren want op dinsdag 4 september moet de zaal al weer gebruikt worden. Eind deze week moeten de stellingen alweer verdwenen zijn. (EDG)