Stelling dreigt te vallen na duw van wagen Wouter Spillebeen

18 november 2018

17u39 0 Gent Een chauffeur is zondagochtend tegen een stelling gereden aan Palinghuizen in Gent, waardoor die om dreigde te vallen. De brandweer zette de straat een tijd lang af om de stelling te beveiligen.

In de vroege uurtjes reed de chauffeur met zijn wagen tegen de stelling. Die verschoof daardoor een meter aan de onderkant. “Het risico bestond dat de stelling zou instorten”, klinkt het bij de brandweer. “Daarom zijn we ter plaatse gekomen en hebben we de straat afgezet. In afwachting van de aannemer zijn we begonnen met de stelling stuk voor stuk af te breken. Daarvoor hebben we de ladderwagen ingezet.” De aannemer handelde alles verder af.