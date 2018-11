Stelende poetsvrouwen krijgen zes maanden cel Wouter Spillebeen

26 november 2018

15u54 0 Gent Twee poetsvrouwen hebben elk een celstraf van zes maanden en een boete van 600 euro gekregen nadat ze twee jaar geleden gsm’s stalen op hun werk in het internaat van EDUGO Oostakker. De poetsvrouwen waren schoonzussen en gaven de gsm’s door aan familieleden.

De twee beklaagden werkten al enkele jaren als poetsvrouw voor de school. Vanaf december 2016 misbruikten ze hun toegang tot de kamers en begonnen ze gsm’s te stelen. Bij de eerste diefstallen dachten de opzichters nog dat de getroffen leerlingen hun deuren niet goed gesloten hadden, maar toen er ongeveer tien gsm’s verdwenen waren, stelden ze zich meer vragen.

Ontslagen

Heel wat van de gestolen gsm-toestellen doken op bij verdachten met de Slowaakse nationaliteit die familie bleken te zijn van de twee schoonzussen. Zo kwam het gerecht de twee vrouwen op het spoor en kwamen hun diefstallen aan het licht.

De twee poetsvrouwen werden maandag bij verstek veroordeeld tot celstraffen van zes maanden en boetes van 600 euro. De burgerlijke partijen kregen schadevergoedingen toegekend. Een van de vrouwen is al ontslagen, maar de andere is nog steeds in dienst van de school, maar dan in ziekte- of zwangerschapsverlof. “Die persoon zal ook nog ontslagen worden”, duidt advocate van EDUGO Lenny Van Tricht. “Nu moeten we nog een aparte procedure opstarten om haar te ontslaan om dwingende reden.” Omdat de poetsvrouwen verstek lieten, is het nog niet duidelijk of ze in beroep zullen gaan.