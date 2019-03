Stelende broers veroordeeld tot celstraffen Wouter Spillebeen

22 maart 2019

15u28 0 Gent Twee broers uit Charleroi en Beersel zijn veroordeeld tot celstraffen voor een reeks winkeldiefstallen in het Gentse. De oudere broer (48) moet tien maanden de cel in, de jongere kreeg acht maanden waarvan de helft met uitstel.

De mannen werden op heterdaad betrapt toen een medewerker van de MediaMarkt in Gent de politie inlichtte omdat de mannen zich verdacht gedroegen. De politie kwam ter plaatse en vond in de wagen van de oudste broer een verzameling gestolen goederen uit omliggende winkels. In de wagen lag ook een sterke magneet waarmee de broers vermoedelijk beveiligingslabels van kleren verwijderden.

De beklaagden probeerden bij de behandeling van de zaak nog te beweren dat de goederen niet gestolen waren, maar de inventarissen van de omliggende winkels spraken dat tegen. De rechter besloot hen daarom te straffen. De oudste broer riskeerde een jaar cel, maar kreeg uiteindelijk tien maanden. De jongste broer riskeerde zes maanden cel en kreeg er acht, waarvan de helft met uitstel gedurende vijf jaar.