Stefaan moet stiller zingen 19 juli 2018

Iedereen is fan van Die Verdammte Spielerei, behalve één vrouw. Die heeft een klacht ingediend tegen het 'lawaai' van frontman Stefaan De Winter. Elke vooravond spelen de Spielerei-mannen enkele keren een act in de Duvel-tent voor het NH Hotel in de Hoogpoort. Stefaan gebruikt af en toe iets van versterking zodat zijn stem boven het joelende publiek geraakt. En dat was dus niet naar de zin van een klager. "Ik zal een stil protest organiseren", grijnst Stefaan. (VDS)