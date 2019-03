Stefaan De Winter van Die Verdammte Spielerei op Vlaamse lijst Open Vld Sabine Van Damme

11 maart 2019

10u55 0 Gent Verrassing van formaat op de lijst van Open Vld, voor het Vlaams parlement. Daarop staat niemand minder dan Stefaan De Winter, de frontman van Die Verdammte Spielerei. Hij kreeg de vijfde plaats, een strijdplaats. De ontwerplijsten voor de komende verkiezingen zijn definitief goedgekeurd.

Stefaan De Winter (36) heeft zich nooit eerder politiek uitgesproken, en krijgt nu meteen een strijdplaats op de Vlaamse lijst van Open Vld. Hij staat er vlakbij Stéphanie D’Hose, die de derde plaats kreeg toebedeeld. Carina Van Cauter trekt de lijst, Jean-Jacques De Gucht uit Aalst staat op 2.

Stefaan heeft zijn wortels in Aalst, en dat hoor je nog steeds als hij praat. Maar hij woont al jaren in Gent en studeerde hier aan het conservatorium. Sinds 2006 maken hij en zijn vijf kornuiten van de Spielerei hier de Gentse Feesten onveilig. Wat ooit begon als grap is intussen uitgegroeid tot een nationaal succes. Een wandelend orkest van sukkelaars in witte marcellekes op een rijtje, met een halve debiel voorop, maar wel met perfect klinkende, virtuoze muziek en zang. Wie hen kent, weet dat achter de act veel meer schuilt dan zomaar wat onnozelheid. “En toch zijn we ooit zo begonnen om geld in te zamelen om bier te kunnen kopen”, vertelt Stefaan steevast.

Elke jaar spelen ze twee keer voor een volledig volgepropte kathedraal hun ‘Pakske Klassiek’, voor de gelegenheid dan in zwarte marcellekes. Maar ook hun twee theatertvoorstellingen zorgden voor uitverkochte culturele centra over heel het Vlaamse land. Voor hij van zijn artiestenbestaan een echte job maakte, gaf Stefaan les in het bijzonder onderwijs. Het maakt dat hij zowel qua cultuur als qua onderwijs wel wat inzichten heeft, en een reële bijdrage kan gaan leveren bij Open Vld.

De federale lijst wordt getrokken door Alexander De Croo. Op die lijst kreeg Gentenaar en ex-CD&V’er Veli Yüksel de vierde plaats. Mathias De Clercq duwt.