Stefaan De Winter over zijn keuze voor politiek en Open Vld “Ik wil geen gemiddelde Vlaming zijn die zuur aan de kant blijft staan” Sabine Van Damme

11 maart 2019

12u20 0 Gent Stefaan De Winter Stefaan De Winter op weg naar het Vlaams parlement . Wie dacht dat er geen inhoud zat in die onnozelaar met zijn rood klakske en zijn marcelleke, zit er mijlenver naast. “Net al 90% van de artiesten ben ik vooral een hardwerkende ondernemer. Ik wil opkomen voor de kleine zelfstandigen en voor de onderwijzer. En ik wil nagels met koppen slaan met mijn gezond boerenverstand, zoals ik dat van mijn grootvader heb geleerd.”

De politiek, Stefaan! Waarom?

“Ik ben al jaren geïnteresseerd in politiek, ik werk al jaren mee aan projecten waardoor ik in contact kom met schepenen en kabinetten. Ik wil niet de gemiddelde Vlaming zijn die zuur aan de kant staat. Dus ik dacht, waarom het dan niet gewoon een zelf doen? Ik zal wel zien wat het geeft.”

Maar Open Vld? Alle artiesten zijn toch per definitie ‘groen links’ ? (uiteraard met enig cynisme)

“Is dat zo? 90% van de artiesten zijn vooral kleine zelfstandigen die elke dag hard moeten werken om hun brood te verdienen. Ik speel op kleine podia, kermissen, evenementen. Ik vul geen sportpaleizen, ik schep geen geld. Ik ben niet arm, maar ook niet rijk, en ik heb vooral het gevoel dat ik altijd bezig moet blijven om rond te komen. In dat opzicht verschil ik in niks van een cafébaas, of iemand met een kleine winkel. Ik wil als artiest dus ook als ondernemer bekeken worden. Daarbij, alle partijen zitten toch met elkaar vervlochten. Het is niet omdat je liberaal bent dat je niet sociaal en progressief bent. Open Vld in Gent bijvoorbeeld zit supercentraal, als je meedoet aan dat links-rechts-denken.

Gaan mensen jou wel serieus nemen?

“Ik ben geen uil, he. Ik kan perfect de nar gaan uithangen in dat parlement. Als iedereen dan toch zegt dat het daar zo saai is, komt dat misschien goed uit. Maar ik wil daar vooral nagels met koppen gaan slaan, met mijn gezond boerenverstand zoals ik dat van mijn grootvader heb geleerd. Het geeft mensen vooral de kans om mij eens van een andere kant te leren kennen. Cool toch?”

Op wat ga je je toespitsen, daar?

“Al notoir caféganger, artiest, kleine zelfstandige en ex-onderwijzer heb ik echt wel voeling met de maatschappij. Ik weet wat er speelt. Zo weet ik bijvoorbeeld perfect dat onderwijzers gewoon respect vragen. Respect uit Brussel, en respect van de ouders. Ik wéét hoe je als leerkracht soms behandeld wordt. En ik zit in met de kleine zelfstandigen. We moeten bekijken hoe we als overheid een wig kunnen drijven tussen de grote spelers zoals Zalando en Bol.com, om onze eigen zelfstandigen te steunen. Als mensen iets kopen in een winkel in hun eigen buurt komt dat geld automatisch terug bij hen terecht. Je koopt hetzelfde, maar geeft er wel twee mensen eten mee, bij wijze van spreken. Korte keten, dat is de toekomst. En over cultuur heb ik ook wel iets te zeggen. Het heeft anderzijds geen zin om mij op pakweg milieu te zetten. Ik ben geen ingenieur he. Ik weet niks over elektrische auto’s. Ik lees wel veel, en dus vind ik dat elektrisch rijden onzin is, omdat we zouden moeten inzetten op waterstof. De technologie bestaat, en ze is veel properder, dus waarom wachten? Maar dat is dan weer mijn primitief kort-door-de-bocht-boerenverstand dat spreekt, denk ik.”

Is het geen risico als artiest om je politiek te ‘outen’?

“Daar heb ik over nagedacht, ja. Die schrik zit er wel in. Anderzijds, als mensen mij gaan herleiden tot een politieke kleur zegt dat meer over hen dan over mij. Ik denk dat mensen verstandig genoeg zijn om te zien dat er meer onder dat rood klakske zit dan alleen maar een artiest.”

Ga je je garderobe aanpassen voor het parlement?

“Nee, waarom? Ik had mijn marcelleke aan voor de officiële fotoshoot van de Open Vld ook. Maar dan wel met een hemd erover.”

Neemt de Vld een risico, met jou op de vijfde plaats?

“Ik ben een vreemde eend in de bijt, dat zeker. Maar ik vind het vooral heel stoer van de partij dat ze voor mij dùrven gaan. Ze doen dat gewoon, dat is wat ze willen uitstralen. Herman De Croo kwam bij mij en zei: “gij hebt charisma, de mensen hebben dat graag.”

Kom je volgende keer dan ook op voor de gemeenteraadsverkiezingen? Stefaan voor burgemeester?

“Dat is nog ver weg he, ik zal eerst eens zien hoe het in dat parlement gaat.”

Kan je én de onnozelaar uithangen op een podium én zetelen in het Vlaams parlement?

“Er zijn wel anderen die criminelen verdedigen als advocaat én zetelen in het Vlaams parlement, dat vind ik veel erger (lacht).”