Steeds meer Oost-Vlamingen nemen bus, trein of tram naar het werk: “Met de juiste investeringen, kunnen we op termijn een alternatief krijgen voor de auto” Openbaar vervoer in de lift, auto blijft met voorsprong de leider

Jeroen Desmecht

17 februari 2019

11u10 0 Gent Het openbaar vervoer in Oost-Vlaanderen zit in de lift: het aantal gebruikers voor woon-werkverkeer in de provincie steeg volgens een studie van Acerta van 6.2 procent naar 7.4 procent, de grootste stijging in Vlaanderen.”Het zijn hoopgevende evoluties”, weet mobiliteitsprofessor Johan De Mol (UGent). “Met de juiste investeringen, kunnen we op termijn een alternatief krijgen voor de auto.”

De hr-dienstverlener baseert zich voor de vierde editie van zijn mobiliteitsbarometer op loongegevens van 45.000 privé-ondernemingen tussen 2017 en 2018. Op basis van die gegevens, onderzocht Acerta hoe mensen zich naar hun werk verplaatsen. “Of dit een volledig beeld geeft, is moeilijk te zeggen”, weet De Mol. “Het is bv. financieel voordeliger om aan te geven dat je met de fiets naar het werk gaat. Dat wil daarom niet zeggen dat je dat ook effectief dagelijks doet. Maar de tendensen in de studie zijn correct.”

Het aantal Oost-Vlamingen dat het openbaar vervoer neemt naar het werk, is volgens de studie met bijna 20 procent gestegen (van 6,2 procent van alle Oost-Vlamingen naar 7,4 procent van alle Oost-Vlamingen). Dat is nog steeds minder dan het Vlaams gemiddelde van 8 procent, maar wél de grootste stijging in Vlaanderen. “Met alle mogelijke klimaateisen, moeten we investeren om mensen uit hun auto te halen”; aldus de Mol. “Onder andere de S-treinen (voorstedelijke treinnetwerken van 30 kilometer rond een stad) hebben mensen naar het openbaar vervoer gelokt. Moderne treinen die veel mensen kunnen vervoeren, daar zit toekomst in.”

Koning auto

63,4 procent van de Oost-Vlaamse werknemers rijdt elke dag met de auto naar het werk: ‘koning auto’ blijft dus comfortabel op op de troon, maar geeft wél voor het eerst teken van zwakte. Zo daalde het aantal bedrijfswagens bij Oost-Vlamingen van 19.5 procent in 2017 naar 19,4 procent in 2018. “De populariteit van de auto houdt rechtstreeks verband met die van de bedrijfswagen”, weet Lieve De Cock, kantoordirecteur bij de hr-dienstverlener. “De vorige jaren was er een duidelijk stijging in het aantal bedrijfswagens, die groei is het voorbije jaar dus afgenomen.”‘

1 op 10 combineert auto en fiets

Exact tien procent van de Oost-Vlaamse werknemers combineert de auto en de fiets om naar het werk te gaan. “Misschien wel de belangrijkste evolutie die de studie aantoont”, weet De Mol. “Onze mobiliteit evolueert steeds meer naar een combinatie van verschillende transportmiddelen. In steden met een autovrij centrum, geraak je niet meer overal met je auto. Dat zet ook aan om aan de rand te parkeren en over te stappen op een fiets, of voor een combinatie van trein en fiets te gaan. Naarmate het mobiliteitsbegrip toeneemt, zal ook het combinatieverkeer stijgen. Bedrijfswagens ga je steeds minder kwijt geraken in de stad”, besluit De Mol.