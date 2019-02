Steeds meer inwoners voor Gent en rand, maar het kan veel beter “Gent heeft potentieel maar mist daadkracht” Sabine Van Damme & Didier Verbaere

08 februari 2019

14u32 3 Gent Steeds meer mensen domiciliëren zich in de stad Gent en in de omliggende gemeenten. Dat blijkt uit de recentste bevolkingscijfers van binnenlandse zaken. Gent telt vandaag 261.475 inwoners, 11.194 meer dan 5 jaar geleden. Toch kan het een pak beter, vindt Luuk Boelens, hoogleraar Ruimtelijke Planning aan de UGent. “Gent heeft veel potentieel maar mist daadkracht. Daardoor is het ook duur om er te wonen.”

In vergelijking met 1 januari 2014 telt Gent vandaag 261.475 inwoners. Dat zijn er 11.194 meer dan toen. Het laatste jaar alleen al kwamen er 1.905 Gentenaars bij. “Een groei van bijna 2.000 mensen op een jaar tijd is niet uitzonderlijk”, klinkt het op het kabinet van bevolkingsschepen Mieke Van Hecke. “Eigenlijk is het dezelfde groei die we jaar na jaar zien. Toch is het hallucinant te bedenken dat we er in Gent de voorbij 5 jaar een volledig De Pinte hebben bijgekregen, bij wijze van spreken.”

Potentieel

Luuk Boelens, hoogleraar Ruimtelijke Planning aan de UGent, ziet dat helemaal anders. “Gent zou veel sneller kunnen groeien, en veel groter kunnen zijn”, stelt hij. “Deze stad heeft enorm veel potentieel, qua cultuur, qua uitgaansleven, maar ook qua werkgelegenheid, studiemogelijkheden en zelfs ligging. Gent ligt centraal in Vlaanderen, op de kruising van de grote snelwegen. De stad leeft niet enkel op studenten, maar heeft bijvoorbeeld ook de haven die enorm veel werkgelegenheid biedt.”

“Maar als je dan kijkt naar de Gentse ontwikkelingen, dan gaat dat gewoon niet vooruit. Ik denk maar aan het Sint-Pietersstation. Daar is één kantoorgebouw voor de Vlaamse overheid gezet, maar voor de rest blijft het daar leeg. Ik denk ook aan de Dampoort. Waarom gebeurt daar niks? De ontwikkeling van de Oude Dokken, daar wordt al 20 jaar over gesproken. Op die drie locaties alleen al kunnen er 15.000 woningen bij. Dan spreek je meteen over een andere grootte. Want nu willen jonge gezinnen wel in Gent blijven, maar ze kunnen gewoon niet omdat er geen adequate woningen meer zijn. Daardoor is Gent ook ontzettend duur om te wonen, gemiddeld zelfs duurder dan Antwerpen. Waarom het niet vooruit gaat is niet echt duidelijk, er zijn vele oorzaken. Het bestuur is wel van goede wil, ik denk dat het aan grondeigendommen ligt, en projectontwikkelaars. Het aanbod woningen in Gent strookt ook niet echt met de vraag, lijkt mij. Een stevige fusie van Gent met de omliggende gemeenten, tot een stad met 350.000 of 400.000 inwoners, dat zou de Arteveldestad veel krachtdadiger maken.”

Rand

Gent groeit dus traag, maar ook de omliggende gemeenten kennen een bevolkingsgroei. Zo tellen Wetteren en Merelbeke vandaag respectievelijk 1.177 en 949 inwoners meer dan op 1 januari 2014. Het bevolkingscijfer steeg ook in Lochristi van 21.903 naar 22.486, en in Destelbergen van 17.794 naar 18.274 inwoners. Maar ook in kleiner en landelijk gebied stijgt het aantal inwoners. In Laarne is die stijging miniem (+29 inwoners). In Oosterzele zagen ze de bevolking groeien van 13.470 naar 13.587. Wichelen telt 228 zieltjes meer. De Pinte won er 371, Zelzate 336, Nazareth 173, Wachtebeke 434, en Melle groeide het sterkst in de rand van Gent met een toename van 589 bewoners. De laatste jaren zijn er in die gemeente wel wat nieuwe woonprojecten langsheen de Brusselsesteenweg opgestart. Alleen Sint-Martens-Latem springt in het oog door een omgekeerde tendens. Daar wonen vandaag 45 mensen minder dan in 2014.