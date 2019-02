Startup BeerSelect haalt 900.000 euro op voor bouw groepsbrouwerij: “Lokale brouwers kans geven om vraag bij te houden” Yannick De Spiegeleir

18 februari 2019

16u42 1 Gent Nog dit jaar willen vier jonge ondernemers de eerste steen leggen van een nieuwe brouwerij in de Gentse stadsrand. Bij investeerders haalden ze 900.000 euro op om hun ondernemersdroom waar te maken. “Lokale brouwerijen zullen er volop de kans krijgen om met smaken te experimenteren”, zegt Miel Bonduelle van BeerSelect.

Overal in Vlaanderen steken kleinschalige brouwerijen de neus aan het venster. De lokale biercultuur floreert als nooit tevoren. Met hun jonge bedrijf BeerSelect helpen twintigers Wout Meuleman (23), Miel Bonduelle (22), Kasper Peeters (23) en Tarik De Winter (26), die elkaar leerden kennen via een gezamenlijke studentenjob, lokale bierbrouwers al langer om hun product in de markt te zetten. In de nabije toekomst willen ze ook een helpende hand bieden voor de bierproductie met de bouw van “de grootste brouwerij van Gent” met een omvang van 1.000 vierkante meter.

“De Belgische biercultuur is de mooiste en beroemdste ter wereld, maar er komt steeds meer concurrentie uit de VS en zelfs Nederland brouwt vandaag geweldige biersoorten. Om onze unieke positie te behouden, moeten onze ‘craft brouwers’ beter ondersteund worden”, verduidelijkt Meuleman.

In onze brouwerij kunnen de lokale brouwers nieuwe dingen uitproberen. Zo willen we de toekomst van onze rijke biercultuur helpen verzekeren Miel Bonduelle

Om die ambitie te realiseren, haalde het viertal 900.000 euro op bij investeerders. “We hebben een mooie locatie op het oog aan de rand van Gent. Meer kunnen we er nog niet over kwijt omdat het akkoord nog niet volledig rond is”, licht Bonduelle een kleine tip van de sluier. “We willen dit project in elk geval zo snel als mogelijk realiseren, want veel lokale brouwerijen barsten vandaag uit hun voegen. Ze willen wel meer bier brouwen om aan de vraag te voldoen, maar dat is simpelweg onmogelijk. In onze brouwerij kunnen ze op grotere schaal produceren. Mét – heel belangrijk – de garantie dat het originele recept, de smaak en de kwaliteit van hun bier behouden blijft.”

Smaakinnovatie

BeerSelect werkt nu al met vier lokale brouwers, waaronder de Hoevebrouwers uit Zottegem. “Maar ook andere lokale brouwerijen zijn welkom in de nieuwe brouwerij.”

Daarnaast moet de nieuwe brouwerij de lokale brouwers ook de kans geven om meer tijd vrij te maken voor innovatie. “De grote multinationals in de bierwereld zorgen voor technologische innovatie, maar het zijn de kleine en lokale brouwerijen die de smaakinnovatie brengen. Maar als ze alle zeilen moeten bijzetten om de vraag naar hun bier bij te houden, is er geen ruimte meer om te experimenteren met nieuwe smaken en varianten. In onze brouwerij kunnen ze nieuwe dingen uitproberen. Zo willen we ook de toekomst van onze rijke biercultuur helpen verzekeren”, besluit Bonduelle.