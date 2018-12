Standhouders Winterfeesten beleven topeditie: “Als het korter moet, schrap dan laatste week” Yannick De Spiegeleir

28 december 2018

15u02 0 Gent De Gentse Winterfeesten gaan bijna hun laatste week in. De uitbaters van de kraampjes blikken nu al tevreden terug op een geslaagde verkoop. “Als het stadsbestuur de kerstmarkt dan toch wil inkorten dat ze dan de week na Nieuwjaar schrappen”, klinkt het.

Regen of vriestemperaturen. De bezoekers van de Winterfeesten lieten zich dit jaar niet tegenhouden door de wisselende weersomstandigheden. Afgelopen zaterdag beleefde de Gentse kerstmarkt zelfs haar “drukste dag ooit” volgens organisator EMO.

Toch hangen er vraagtekens boven de toekomst van het drukbezochte evenement. In het Gentse bestuursakkoord voor de komende legislatuur staat te lezen dat de Winterfeesten in de toekomst – vanaf de editie in 2020 - zullen ingekort worden van vier naar drie weken. Organisator Quinten Goekint onthoudt zich van commentaar, maar gaf in het verleden al te kennen dat hij niet achter het idee staat omdat de rendabiliteit van de Winterfeesten er drastisch onder zou lijden. De organisator verwijst onder meer naar de vaste kosten die verbonden zijn aan de opbouw en de afbraak van het evenement en de 50.000 euro toelage die aan de stad wordt betaald om het evenement te mogen organiseren.

Bij de marktkramers zijn de meningen verdeeld. Bij een bevraging geeft een aantal standhouders te kennen dat de laatste week na Nieuwjaar er teveel aan is. Ze spiegelen zich aan het voorbeeld van de Duitse kerstmarkten die worden afgebroken eens Kerstmis achter de rug is. “Ik ben zelf geen vragende partij om de Winterfeesten in te korten, maar als ze dan toch een week willen schrappen dan best de laatste, want na Kerstmis en Nieuwjaar hebben de meeste mensen hun inkopen gedaan”, stelt Dirk Thomas, die zijn kraam ‘Canada Socks’ uitbaat aan de Botermarkt. “Ook een beetje extra versiering aan dit plein zou geen kwaad kunnen.”

Voor de zaakvoerders van foodtruck Spithouse aan de Poeljemarkt mag alles bij het oude blijven. “Wij zijn zeer tevreden over de afgelopen Winterfeesten. Het aantal dagen met regen bleef tot nu toe beperkt. Wat ons betreft moeten ze zeker niet tornen aan de lengte van vier weken kerstmarkt”, zegt Margaux Rubbens.

In 2019 volgt er sowieso nog een editie van vier weken. Voor de periode 2020 - 2022 zal het stadsbestuur een nieuwe concessie voor drie jaar uitschrijven. In het verleden deed de huidige organisator al een voorstel om de kerstmarkt een week te vervroegen. Na Nieuwjaar zouden dan enkel nog de ijspiste en enkele bars openblijven. Dat voorstel werd echter toen door de stad verworpen. Afwachten dus wat er de komende jaren uit de bus komt.