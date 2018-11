Standbeeld Leopold II voor derde keer in amper 5 weken beklad Jeroen Desmecht

24 november 2018

12u06 1 Gent Het omstreden standbeeld van Leopold II in het Koning Albertpark is deze week voor de derde keer in amper vijf weken door vandalen aangepakt. Ook deze keer werd het beeld besmeurd met rode verf. “We gaan het maandag bespreken met de dienst Facility Management”, zegt bevoegd schepen Martine De Regge (sp.a), “Het zal vooral een uitdaging zijn voor de volgende bestuursploeg.”

Eind oktober werd de buste van koning Leopold II in het Zuidpark al eens besmeurd. Een tweetal weken geleden kreeg het standbeeld opnieuw een laag rode verf. Deze week was het weer prijs. “We gaan het maandag bespreken met de dienst Facility Management”, zegt bevoegd schepen De Regge, “Het debat rond standbeelden van Leopold II woedt al een hele tijd, en dat zal nog wel even blijven duren. Het lijkt me dus vooral een uitdaging voor de volgende bestuursploeg.”

Zowel de schepen als de politie zien alleszins geen oplossing in camerabewaking. Het standbeeld staat ondertussen al meer dan 60 jaar in het Zuidpark en zorgt al een hele tijd voor controverse. Er waren in het verleden al verschillende pogingen om het standbeeld uit het park te bannen.

Het stadsbestuur besloot uiteindelijk om een bord met duiding in het park te plaatsen. “Het bewind van Leopold II en het optreden van Belgische kolonisten onder zijn bestuur in Kongo roept vandaag vragen op, niet in het minst om de brutale, misdadige aanpak van de lokale bevolking en de onmenselijke uitbuiting ervan”, staat op het bord te lezen. “Het stadsbestuur betreurt de vele Congolese slachtoffers die zijn omgekomen ten tijde van de Vrijstaat.”

Moeten zo’n standbeelden uit het straatbeeld verdwijnen? “Persoonlijk vrees ik ervoor dat de gruwelijke daden dan helemaal uit het collectief geheugen gaan verdwijnen”, aldus de schepen, ”Goede duiding lijkt mij daarom de beste oplossing.”