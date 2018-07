Standaertsite wordt groener met rasters van 41.000 euro 02 juli 2018

Op de Standaertsite in Ledeberg, die een groene ontmoetingsplek wordt, prijkt er een nieuw kunstwerk dat in die buurt moet passen. Ae-architecten, SOGent en Cultuur Gent vroegen aan de Nederlandse kunstenaar Marc Nagtzaam om een ontwerp te maken voor een 'structuur' aan de zijkant van elke ingang, waarop klimplanten hun gang kunnen gaan. Het gaat zo in totaal om twee kunstwerken, die eruit zien als rasters. De totale kostprijs bedraagt 41.000 euro. "Gedurende het jaar zal het telkens een ander zicht worden. Kunst in de wijken brengen, is belangrijk, en zet soms aan tot denken of een gesprek", zegt schepen van Cultuur Annelies Storms (sp.a).





Marc Nagtzaam is een tekenaar die hoofdzakelijk werkt met grafiet op papier. Het werk in de Standaertsite is het eerste van de kunstenaar dat op een openbare plek zal te zien zijn. "Een hele eer", aldus Marc Nagtzaam. (DJG)