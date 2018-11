STAM in ’t nieuw voor 10de verjaardag Sabine Van Damme

21 november 2018

13u04 0 Gent In 2020 viert het stadsmuseum STAM langs de stadsring al zijn 10de verjaardag. Daarvoor zou de stad graag de vaste tentoonstelling vernieuwen. Dat mag 1,5 miljoen euro kosten, en er wordt een partner gezocht.

Dé blikvanger van het STAM was jarenlang de luchtfoto van het hele grondgebied waar de bezoekers op wandelden, en hun eigen huis konden zoeken. Maar die foto is intussen redelijk gedateerd, en moet vernieuwd worden. Ook de rest van het vaste parcours mag na 10 jaar onder handen genomen worden. Dus heeft de stad een aanbesteding uitgeschreven, om te zoeken naar een partner die de volledige vaste collectie kan hertekenen. Aan de geschiedenis van Gent – die in het museum wordt getoond – verandert uiteraard niets, maar het circuit mag aantrekkelijker worden gemaakt. In mei 2020 wil de stad de huidige opstelling laten afbreken, om op 10 oktober te heropenen met het vernieuwde STAM.