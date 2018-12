Staking zorgde in Gent vooral voor veel file

Gent

Net zoals overal in het land is er in Gent de hele voormiddag gestaakt. Al van voor 6 uur vanmorgen werd Meulestedebrug bezet, wat meteen voor een massale file richting Muide zorgde. Ook op de Kennedylaan werd geregeld een rijrichting afgezet, al was het daar vooral een kat-en-muis-spel met de flikken. Op enkele incidenten na bleef het rustig.