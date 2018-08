Staking voorbij, maar problemen niet opgelost VOLKSGEZONDHEID, PATERSHOLFEESTEN EN GELD ZETTEN DRUK OP VUILNISMANNEN SABINE VAN DAMME

10 augustus 2018

02u33 0 Gent Na een machtsspel tussen vakbonden is de staking bij Ivago gisteren kort voor de middag dan toch stopgezet. Nog voor 12 uur reden de vrachtwagens uit om het stadscentrum prioritair op te ruimen. Vanavond beginnen de Patersholfeesten immers. Reden tot juichen is er niet. "De staking is gebroken, maar het probleem is niet opgelost, binnenkort staan we hier weer", klinkt het teleurgesteld bij VSOA en ACV.

"Gebrek aan wederzijds respect." Het is een verzuchting die nu al jaren te horen is bij Ivago, en die telkens terugkeert. Bij elke staking - en dat zijn er veel - klinkt hetzelfde verhaal. "Als we bij 35 graden ons broek oprollen, wordt er gedreigd met sancties. Zelfde verhaal als we bij die hitte iets langer over onze ronde doen. Gewoon een beetje respect..."





Aangezien het er al snel naar uitzag dat de werknemers gewoon zouden verder staken en zelfs niet wilden luisteren naar het voorstel van de directie, werd het grof geschut bovengehaald. Al snel werden de vakbonden uit elkaar gespeeld, iets wat bij Ivago altijd lukt. De socialistische vakbond ACOD ging wél luisteren, en hun achterban bleek nadien wél bereid om te werken. Wat niet zou lukken zolang de anderen de poort blokkeerden. En dus kwam ACOD melden dat, wie zich registreerde en bereid was om te werken, gewoon betaald zou worden voor maandag en donderdag. Loon in plaats van stakersgeld, dat werkt bij de mannen van Ivago altijd. Ook zij moeten hun rekeningen betalen. En dus ontspon zich op de parking een hallucinant schouwspel tussen vakbondsafgevaardigden. Danny Spiessens (ACOD) snauwde dat hij beschaamd was over hoe zijn stad erbij lag, dat er moest gewerkt worden omwille van de mensen en de volksgezondheid. Peter Wieme (ACV) en Anne-Marie Nollet (VSOA) voerden aan dat er dan opnieuw niets zou veranderen, dat het probleem structureel niet wordt aangepakt.





Ondertussen circuleerde het gerucht dat waarnemend burgemeester Martine De Regge (sp.a) personeel zou opvorderen, waardoor de staking de facto verbroken zou zijn. "We kunnen hier nu nog tien dagen staan, maar ik vrees dat we niets meer te winnen hebben", sprak Dirk Van Belle (VSOA). Einde staking dus.





Politiek spel

"Dit is hallucinant", zegt Peter Wieme (ACV), die geen blad voor de mond neemt. "Dit is gewoon een politiek spel geweest. Met de verkiezingen voor de deur is een vuile stad geen reclame. Dus heeft het stadsbestuur druk gezet op de socialistische vakbond, die overstag gegaan is. Omgekocht, eigenlijk. Heel, heel jammer voor onze mensen. Want de problemen zijn niet opgelost. Ja, er is nu zonnecrème en er komt een hitteplan. Maar het is het personeelsbeleid dat fout zit. Mensen van de private partner ECOV lijken niet te beseffen dat wij aan openbare dienstverlening doen. Gegarandeerd staan we hier over 6 maanden weer, om dezelfde redenen. Gebrek aan respect." De kans dat het veel eerder - in september al - tot een nieuw conflict komt, is groot. Dan wordt een nieuwe cao onderhandeld bij Ivago, en dat leidt quasi elke keer tot problemen. De vakbonden beseffen goed dat ze sterk staan, vlak voor de verkiezingen.





Kort geding

Wat ook meespeelde, is dat vanavond de Patersholfeesten beginnen. Er zijn ook enkele dekenijfeesten gepland dit weekend. Dat was de doorslaggevende reden om op te vorderen, als er verder gestaakt zou zijn. Want Patersholfeesten op een vuilnisbelt, dat kan niet. Daarom zijn die straten, samen met de toeristische pleinen en de horecazaken prioritair bediend gisteren. "Was er geen oplossing gekomen vandaag, dan was ik naar de rechtbank gestapt", zegt Tim Joiris. "Ik zou als voorzitter van Horeca Oost-Vlaanderen in kort geding geëist hebben om het centrum op te ruimen, in het kader van de volksgezondheid."





Onthaald als helden

De opluchting was dan ook groot gisteren bij de horecazaken waar de Ivago-mannen verschenen. Vreemd genoeg lijkt een groot deel van de Gentenaars de Ivago-ploegen niets kwalijk te nemen, integendeel. Hier en daar werden ze onthaald als helden, op meerdere plaatsen hielpen mensen spontaan om de vele zakken in de vrachtwagens te gooien. "Want doe het maar eens, deze job. Respect is wel het minste wat deze mensen verdienen", klonk het.