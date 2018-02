Staking Post Stapelplein na drie dagen voorbij 15 februari 2018

02u49 0

Na drie dagen staken zijn de postmannen en - vrouwen aan het Stapelplein gisterenochtend terug aan het werk gegaan.





Dinsdagavond bereikten de vakbonden en de directie een akkoord, maar dat kon pas woensdag aan de werknemers worden voorgelegd. De geplande reorganisatie zal herbekeken worden, in samenspraak met de mensen op de werkvloer. Dat heeft de directie beloofd.





De spontane staking begon vrijdagochtend. De werkdruk in het postkantoor ligt al hoog, de geplande reorganisatie zou die werkdruk nog doen toenemen, en dat zagen de werknemers niet zitten. De achterstallige post zal nu zo snel mogelijk worden weggewerkt, met voorrang voor de brieven die er al van vrijdag liggen. Omdat er slechts in één kantoor werd gestaakt, was in vele delen van Gent niets te merken van de actie. (VDS)