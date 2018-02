Staking legt openbaar vervoer plat 17 februari 2018

Hoewel er regio's waren waar meer dan de helft van de bussen toch reden, had de staking van De Lijn in Gent wel een enorme impact. Er kwamen nauwelijks chauffeurs opdagen. De hele dag lang reed er nauwelijks een bus, en qua trams konden alleen toestellen ingezet worden op lijn 1. Dan nog kwam er maar om het halfuur een tram langs de haltes. Na 20 uur 's avonds reed er gewoon niks meer. De meeste reizigers waren wel op de hoogte van de staking, dus echt veel volk stond niet te wachten aan de haltes. Bovendien was het mooi weer, wat maakt dat mensen al sneller eens naar de fiets grijpen. De files in de spits waren alvast niet opvallend langer dan op andere dagen. (VDS)