Staking bij bpost houdt aan 13 februari 2018

03u00 0

De staking bij het postcentrum aan het Stapelplein is nog niet ten einde. Net als vrijdag legden gisteren zo'n 60 procent van de postbodes het werk neer uit onvrede met de reorganisatie van het postbedrijf. "Uit die plannen blijkt dat een vijftal jobs zouden verdwijnen op een totaal van 100 medewerkers. En dat terwijl de werkdruk nu al torenhoog is. Daarom heeft een deel van de ochtend- en nachtploeg het werk neergelegd", zegt VSOA-vakbondsvertegenwoordiger Pieter Schelkens. "We onderhandelen met de directie, maar tot nader order houdt de staking aan." De verdeling van pakjes en brieven is verstoord door de syndicale actie.





(YDS)