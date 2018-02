Stadspaleis opengesteld voor publiek 27 februari 2018

02u51 0

Het Hotel d'Hane Steenhuyse wordt vanaf vrijdag 30 maart opengesteld voor het publiek. Het stadspaleis is een 18de-eeuws woonhuis met achthoekige vestibule, weelderige salons en een hemelse balzaal. Voortaan kunnen bezoekers het op eigen houtje ontdekken. De interieurs bevatten uniek wandbehang en -beschilderingen, parketvloeren en meubelstukken. In vorige eeuwen ontvingen de bewoners ook illustere bezoekers zoals de Franse koning Louis XVIII, op de vlucht voor Napoleon. "Na experimenten met instaprondleidingen en pop-ups, popelt het team van Historische Huizen Gent nu om het gebouw, dat van al haar historische huizen het meest een 'historisch huis' is, meer open te stellen voor het publiek", aldus schepen van Cultuur Annelies Storms (sp.a). (YDS)