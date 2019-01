Stadsdichter Coenraed de Waele brengt bundel uit met zijn 100 beste gedichten Sabine Van Damme

25 januari 2019

14u04 0 Gent Coenraed de Waele, de enige échte (officieuze) stadsdichter, heeft een 13de dichtbundel uit. Het is een bloemlezing van zijn 100 beste gedichten van de periode 1984-2019. Woensdag 30 januari wordt het boekje voorgesteld.

Wie dacht dat Coenraed de Waele (66) van de aardbodem verdwenen was, had gelijk. 2,5 jaar lang was hij gehospitaliseerd, maar nu is hij weer helemaal zichzelf. En hij heeft een nieuwe dichtbundel klaar, zijn 13de al. Die heet ‘Best bewaard gebleven openbaar geheim’.

“Eigenlijk is het een bloemlezing van mijn 100 beste werken van de voorbije decennia”, zegt hij. “Ik was er heel snel uit welke werken er moesten in staan, en ik ben heel tevreden met mijn keuze. Door al mijn werken bladeren heeft ook heel veel herinneringen naar boven gebracht.”

de Waele maakte vooral in de jaren 80 en 90 furore in Gent. Hij sprong eruit, omdat zijn teksten best grappig zijn. “Andere dichters zijn zo moeilijk te begrijpen soms”, vindt hij zelf. Hij is een dichter van en voor het volk, en kreeg al snel de naam Gentse Stadsdichter, een titel die later door de stad officieel aan iemand anders werd gegeven.

Woensdag 30 januari wordt de dichtbundel van Coenraed voorgesteld in de Montparnasse bij Sint-Jacobs, naast café Afsnis, vanaf 19 uur. Er zijn 35 zitplaatsen. “Professor Peter Flynn van de KULeuven doet de intro, acteur Jan Steen leest stukjes voor”, belooft de Waele.

Wie er woensdag niet kan zijn en toch het boekje - dat 20 euro kost en op 1.000 exemplaren gedrukt werd - wil kopen, kan Coenraed de Waele quasi elke vooravond vinden in Trefpunt, tussen 17 en 20 uur. Als het beter weer is frequenteert hij ook de Roccoco in het Patershol en het Volkshuis in de Sleepstraat. En trakteer hem vooral geen pint, hij mag niet meer drinken.