Stadsbouwmeester wil geen rook meer rond architectuurwedstrijden Erik De Troyer

26 november 2018

15u37 1

De stad zal voortaan voor elke belangrijke bouwwerf op gelijkaardige wijze een ontwerper aanstellen. Dat maakte stadsbouwmeester Peter Vanden Abbeele vandaag bekent. Die beslissing komt er na onregelmatigheden bij bouwdossiers van Sogent eerder dit jaar. “Dan kan er geen discussie meer zijn over wie een architectuurwedstrijd wint en waarom.”

Er staan de komende jaren nog grote bouwdossiers op de agenda. Het ICC en de Floraliënhal, het Gravensteen, het Designmuseum en de Opera zijn de meeste opvallende waarvoor de architectuurwedstrijd aan de gang is. Heel wat internationale architectenbureau tonen interesse om die Gentse projecten te doen. Tot in New York schreven architectenbureau’s zich in. Voor de wedstrijden van deze vier projecten waren er samen 218 kandidaten. Die groep werd recent herleid tot 20 kandidaten, vijf per dossier. Zij moeten nu een uitgekiend ontwerp maken. In elk van de bouwdossiers wordt uiteindelijk één winnaar gekozen.

“Er zijn heel wat diensten en organisaties aan de stad die wel eens moeten oordelen over een bouwdossier. Iedereen doet dat anders. Daar willen we verandering in brengen”, zegt Vanden Abbeele. “Kostprijs is altijd een belangrijke factor geweest en dat zal zo blijven. Maar we moeten toch ook kijken naar de kwaliteit van wat er gebouwd zal worden. Daarom zullen alle grote bouwprojecten op een gelijkaardige manier beoordeeld worden. Helemààl gelijk kan niet: een brug moet men anders beoordelen dan een gebouw. Maar we willen er voor zorgen dat er achteraf geen discussie kan bestaan over wie de wedstijd heeft gewonnen en waarom”, aldus Vanden Abbeele. In 2019 moet de zogenaamde ‘aanstellingsleidraad voor ontwerpers van architectuuropdrachten’ klaar zijn.

De manier waarop de stad architecten aanstelde werd de voorbije jaren regelmatig gehekeld. Er waren onregelmatigheden bij Sogent bij dossiers als De Wasserij in Sint-Amandsberg en het S-gebouw aan het station Gent Sint-Pieters. Tijdens de Optima-commissie werden vragen gesteld waarom steeds dezelfde architecten grote dossiers binnen haalden. “Geen van die traditionele architectenbureau’s heeft meegedaan voor de vier lopende bouwdossiers. Zij zijn er dus niet bij deze keer”, aldus Vanden Abbeele. “We hebben nu een mooie mix van jonge talenten en gevestigde waarden.”