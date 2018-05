Stadsbestuur toch zelf naar parket 25 mei 2018

03u08 0 Gent Didier Nachtergaele, de ontslagen directeur van SoGent, legt klacht neer bij de onderzoeksrechter tegen SoGent en schepen Taeldeman.

Hij stelt, op basis van een rapport van advocaat Devers, dat er vermoedelijke strafbare feiten zijn gepleegd bij het toekennen van 3 bouwdossiers. Hij hekelt ook dat Taeldeman weigert juridische stappen te zetten.





Na een 'crisiscollege' dat woensdagavond werd samengeroepen, sluit het schepencollege de rangen. "We stappen zelf naar het parket om te bewijzen dat er geen strafbare feiten zijn gepleegd, en om de geruchten te stoppen", zei Taeldeman nadien. "Voor ons blijft de ontslagen algemeen directeur van SoGent effectief ontslagen, en we gaan naar de Raad van State om de nietigverklaring door Homans aan te vechten. Verder benadrukken we dat er wel degelijk een dading is gesloten met de man." Volgens burgemeester Termont heeft de positie van schepen Sven Taeldeman nooit ter discussie gestaan, en hebben zijn collega's het volste vertrouwen in hem.





(VDS)