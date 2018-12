Stadinwaarts door de nieuwe fietsstraat: toch maar opletten Erik De Troyer

11 december 2018

Deze ochtend werd de Coupure Links officieel een fietsstraat. Fietsers horen niet meer op het smalle fietspad langs het water te rijden maar wel op de rijweg en automobilisten mogen de fietsers niet meer inhalen. Coupure links is één van de belangrijkste fietsaders van de stad. Is de situatie er nu veiliger op geworden? Niet voor iedereen zo blijkt. Fietsers die stadinwaarts rijden kijken beter uit hun doppen.

Voor de automobilist is er één belangrijke nieuwe regel. Fietsers mogen er niet ingehaald worden. Concreet moet men dus stapvoets achter een fietser blijven rijden. Een groot probleem mag dat niet zijn. De Coupure Links is zo ingericht dat er toch maar nauwelijks voldoende plaats is om een fietser in te halen. Aan de ene kant staan wagens geparkeerd waardoor het fietsstraat-gedeelte zowat een auto en een fiets breed is. De meeste automobilisten lijken de nieuwe situatie al goed te kennen. We zagen op anderhalf uur slechts één bestelwagen een fietser inhalen.

Toch is er ook een gevaar verbonden aan de nieuwe fietsstraat. De parkeerplaatsen staan er links van de rijweg. Daardoor hebben auto’s die een parkeerplaats verlaten nauwelijks zicht op de fietsers die stadinwaarts rijden. Je kan er enkel op hoop van zegen uitrijden en hopen dat er geen snelle fietser aankomt. Best gevaarlijk dus.

Voor fietsers verandert er heel wat. Zij horen voortaan niet meer thuis op het smalle fietspad naast het water dat een wandelpad is geworden. Ze horen op de rijweg te rijden en dan liefst zo veel mogelijk aan hun rechterzijde. Wat meteen opvalt is dat veel fietsers nog steeds het oude fietspad blijven gebruiken. Dat zal vermoedelijk nog wat duidelijker aangegeven moeten worden.

Ook opmerkelijk. De fietsers in de nieuwe fietsstraat leggen er de pees op. Weinig risico om als automobilist achter een trage fietser terecht te komen. Het is dan ook niet echt aangenaam om te fietsen met een auto op enkele meters afstand.

Voor wie de stad uit fietst lijkt dit wel een goede oplossing te zijn. Wie stadinwaarts fietst past toch maar beter op. Het is wat wringen tussen de rijdende en de geparkeerde auto’s, zeker voor grotere groepen die naast mekaar rijden. Vermoedelijk is een fietsstraat staduitwaarts en het oude fietspad stadinwaarts een veiliger oplossing.

Voorlopig is enkel het gedeelte tussen de Hospitaalstraat en de Rozemarijnbrug fietsstraat. Vanaf 2019 moet heel Coupure Links ingericht zijn als fietsstraat.