Stad zoekt nieuwe herders NOG 4 JAAR LANG SCHAPEN OM BERMEN TE BEGRAZEN STAD MAAKT 212.000 EURO VRIJ SABINE VAN DAMME

25 januari 2018

02u46 0 Gent Sinds 2010 al experimenteert de stad met kuddes schapen om steile bermen te 'maaien'. Schapen zijn milieuvriendelijker, en huppelen met het grootste gemak over bermen waar grasmaaiers nauwelijks geraken. Er is 212.000 euro vrijgemaakt om nog minstens vier jaar schapen in te zetten.

Het schapenproject begon in 2010 aan de Blaarmeersen. De beesten kregen er een 'wachtweide' in de buurt van het hoogteparcours. De herder kwam hen dagelijks ophalen om op pad te gaan langs de Leie, langs Aan Den Bocht en de Gordunakaai.





Pontons in het water

Later werd het project uitgebreid en gingen de schapen zelfs langs de Coupure grazen. Er kwamen kleine pontons in het water, voor als een schaap toch eens de berm zou afrollen. Zo zou het makkelijk weer uit het water kunnen klauteren. Heel af en toe trok een herder al eens met zijn kudde pal door het centrum, om de beesten richting Sint-Amandsberg te drijven. Wandelen tussen auto's en trams zou voor de schapen minder stresserend zijn dan op een vrachtwagen gezet worden.





Problemen zijn er met de kuddes nog niet geweest. Mensen laten de beesten met rust, ook als ze 's nachts onbeheerd op een wachtweide staan. Er werden nog geen dieren gestolen en zelfs de pertinente vraag om de dieren niet te voederen wordt gerespecteerd. Bovendien blijken ze een toeristische attractie te zijn. En dus wil de stad verder met het project, nog zeker tot 2021. Er is voor de komende jaren 212.000 euro vrijgemaakt. Geïnteresseerde herders kunnen nu intekenen op vier contracten.





Vier nieuwe maaizones

De 'maaizones' zijn de Watersportbaan, de Coupure tot aan de Verlorenkost, de Leie richting Sint-Denijs-Westrem en de velden in de buurt van het Sint-Baafskouterpark in Sint-Amandsberg. De meeste zones worden ergens in het voorjaar en ook nog eens in het najaar begraasd, in Sint-Amandsberg krijgen de beesten een vaste weide.





Ook het plan om klasjes te laten meelopen met de herders blijft bestaan. Kinderen kunnen zo leren over ecologisch natuur- en bermbeheer, en daarnaast is het ook gewoon leuk. Hoe het educatieve aspect moet worden ingevuld en welke taak de herders daarin krijgen is nog niet duidelijk.