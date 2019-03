Stad zoekt 250 slechte woningen om op te knappen en te verhuren als sociale huisvesting Nog wachtlijst van 2.800 mensen bij Sociaal Verhuurkantoor Erik De Troyer

15u48 0 Gent In Wondelgem werd zopas de 250ste sociale woning in gebruik genomen die verhuurd wordt door het sociaal verhuurkantoor (SVK). “We zullen de komende zes jaar een ferme inspanning leveren om dat aantal op te trekken tot 500, inclusief extra woonbegeleiding”, zeggen schepenen Tine Heyse (Groen) en Rudy Coddens (Sp.a). Zelfs met die 250 extra woningen blijft er wel bijzonder veel werk aan de winkel, want alleen al bij het SVK is er een wachtlijst van 2.800 mensen.

De nieuwe sociale woning werd in een sneltempo klaargestoomd. Het pand aan de Vierweegsestraat in Wondelgem was eigendom van de broers Walter en Marc Claeys, respectievelijk 74 en 76 jaar oud. De gepensioneerde binnenschippers wisten zich geen raad meer met de woning die ze verhuurden. “We hebben deze woningen jarenlang verhuurd en we zijn steeds reparaties blijven uitvoeren. Plots werden we geconfronteerd met grote defecten zoals gesprongen leidingen en we vonden maar geen aannemer die dat werk wou komen opknappen. We wisten niet meer wat gedaan”, zegt Marc. “Nu krijgen we elk maandelijks 500 euro op onze rekening. Een goeie aanvulling op ons zelfstandigenpensioentje.”

Dat geld krijgen de broers via Het Pandschap. Die vzw gaat op zoek naar huiseigenaars van onbewoonbare of bijna onbewoonbare panden. De vzw knapt de woningen op eigen kosten op. De voorwaarde is wel dat het pand gedurende een aantal jaar sociaal verhuurd kan worden. Hoe ingrijpender de renovatie hoe langer de duur van het contract. “Wij garanderen de verkoper een vast inkomen en nemen alle miserie op ons. Een goeie deal”, zegt Bert Van den Broele van het Pandschap.

De stad engageert zich nu om voor extra sociale woningen te zorgen die via het SVK verhuurd worden. We kwamen van 110 huurwoningen en hebben nu de kaap van 250 bereikt, maar we zullen nog een ernstige inspanning moeten leveren”, zegt schepen van wonen Tine Heyse (Groen). “Dat betekent dat ook onze diensten versterkt moeten worden. Meer woningen betekent ook meer werk voor onze stadsdiensten. We gaan de komende jaren actief op zoek naar mensen die in een gelijkaardige situatie zitten als Marc en Walter.”

Rudy Coddens (Sp.a) benadrukt dat de bewoners ook woonbegeleiding zullen krijgen. “Dat is niet altijd nodig. Bij de meesten zie je meteen dat ze weten hoe ze met zo’n huurwoning moeten omgaan. Maar er zijn ook gezinnen die geen juiste wooncultuur hebben.Dan is er begeleiding nodig.”

De nieuwe bewoners van sociale woning nummer 250 zijn alvast tevreden. “Ik woonde hiervoor met mijn vrouw en mijn kinderen Yasmine (9) en David (6) op een studio met één slaapkamer”, legt Stanislav Sanchev uit. “Nu hebben de kinderen elk hun eigen slaapkamer. Wat een verschil. We zijn hier gelukkig.”