Stad zet milieuvriendelijke CNG-bussen in Sabine Van Damme

18 januari 2019

15u30 0 Gent Van de 9 oude dieselbussen die de stad bezit, zijn er 4 vervangen door milieuvriendelijke CNG-bussen. De 5 anderen moeten nog 6 jaar meegaan. Tegen 2030 wil de stad haar volledige wagenpark vergroenen.

De kinderen van basisschool Het Kompas mochten als allereerste op de nagelnieuwe bus stappen, om naar het zwembad te rijden. “Van onze 9 oude dieselbussen hebben we er 4 vervangen door CNG-bussen”, zegt schepen Annelies Storms. “Bussen op aardgas zijn veel minder vervuilend. Ze kosten wel een pak meer dan dieselbussen, 330.000 euro per stuk, tegenover 150.000 euro voor een dieselbus. Een elektrische bus is met 800.000 euro nog een pak duurder. Met de CNG bussen investeren we in propere lucht en in de toekomst.” De oude stadsbussen zijn nu 12 tot 15 jaar in dienst, en leggen 15 tot 20.000 kilometer per jaar af, vooral om schoolkinderen te vervoeren. Jaarlijks verzorgt zo’n bus zowat 10.000 ritten.