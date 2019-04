Stad wil samenwerken voor parkeerprobleem UZ Erik De Troyer

10 april 2019

18u03 1 Gent De stad wil samenwerken met het UZ over de parkeercapaciteit op de ziekenhuissite. Dat is het resultaat van een overleg tussen het ziekenhuis en de stad. “We zullen op korte termijn samen werken aan een pragmatische oplossing”, zegt burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld).

Een delegatie van het UZ trok maandag naar het stadhuis om het mobiliteitsplan van het ziekenhuis toe te lichten. Het UZ kampt al lang met zeer krappe parkeercapaciteit. Een parkeerplek vinden op de site is niet evident en daardoor parkeren veel bezoekers zich in de omliggende straten, omdat het daar goedkoper is. Het UZ vraagt al lang om het aantal parkeerplaatsen te kunnen uitbreiden op de site, maar de stad weigerde steevast. De burgemeester nam nu zelf het initiatief voor het onderhoud.

Tijdelijk uitbreiden

Dat lijkt alvast tot een doorbraak te leiden. “Het UZ Gent ambieert om een verkeersluwe campus te realiseren en wil ook de verkeershinder voor de omgeving tot een minimum beperken. In afwachting is een overgangsperiode nodig. Het stadsbestuur is daarom bereid om een constructieve dialoog op te starten en sluit niet langer uit om de parkeercapaciteit tijdelijk uit te breiden”, klinkt het in een persbericht van het UZ. Het ziekenhuis benadrukt veel te doen om minder auto’s naar de site te lokken zoals het plaatsen van 4.000 fietsenstallingen, gratis abonnementen op het openbaar vervoer en fietsvergoedingen voor personeelsleden.

“We zijn tot de vaststelling gekomen dat er nog veel ruimte voor verbetering is op de site van het UZ”, zegt schepen Filip Watteeuw (Groen). “Een groot aandeel van het personeel blijkt dicht bij het ziekenhuis te wonen en van de dagploeg komen nog veel mensen met de wagen naar het werk. Daar kan aan gewerkt worden. Een extra verdieping op de parkeertoren is tijdens het gesprek zelfs niet ter sprake gekomen.”

Opmerkelijk: de delegatie van de stad bestond uit schepen Filip Watteeuw (Groen) en burgemeester Mathias De Clercq. Aan de kant van het UZ zaten professor Eric Mortier en regeringscommissaris Yannick De Clercq aan tafel, de vader van de burgemeester dus.