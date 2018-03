Stad wil praktijktesten tegen discriminatie holebi's 24 maart 2018

Nadat Gent eerder al praktijktesten invoerde om praktijken van discriminatie tegenover allochtonen op de huurmarkt tegen te gaan, komen er nu gelijkaardige testen rond discriminatie van holebi's. "We krijgen veel signalen dat holebi's worden gediscrimineerd op basis van hun geaardheid, een bijzonder jammere zaak", zegt schepen van Gelijke kansen Resul Tapmaz (sp.a). "Er is een akkoord met de universiteit van Gent en het Agentschap Integratie en Inburgering, dat de testen uitvoert. We gaan nu dus ook de discriminatie op holebi's inbedden in onze praktijktesten."





In 2016 was Gent de eerste lokale overheid in Europa met die praktijktesten de discriminatie op basis van afkomst bestreed. De eerste resultaten tonen dat discriminatie van huurders met allochtone roots terugviel van 26 tot 14 procent. De twaalf Gentse makelaars die na de invoering van de praktijktesten bleven discrimineren, worden nu begeleid door het Interfederaal Gelijkekansencentrum Unia. (VDS)