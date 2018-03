Stad wil oude waterlopen in ere herstellen OTTOGRACHT, TICHELREI EN BLAISANTVEST ZIJN KANDIDATEN ERIK DE TROYER

19 maart 2018

02u32 0 Gent Gent bestudeert of een aantal oude waterlopen in de binnenstad hersteld kunnen worden. Veel straatnamen verwijzen naar de waterpartijen die er ooit waren, maar die vaak al decennia geleden gedempt werden. De Tichelrei, de Blaisantvest en de Ottogracht zijn kandidaten.

Nog dit jaar krijgt Gent er met de Reep een tweede Gras- en Korenlei bij. Dat is tenminste de sfeer waar de stad op mikt. Het water aan de Reep werd in de jaren '60 gedicht omdat het voor geurhinder zorgde. Het was toen eerder een riool dan een aantrekkelijk stuk van de stad. Het is maar één van de vele voorbeelden in Gent van waterlopen die verdwenen zijn. Het stadsbestuur werkt nu aan een groot waterplan. Daarin moeten zowel de economische, recreatieve en ecologische functies van het water aan bod komen. De grote lijnen daarvan zijn al uitgewerkt.





Om de stad attractiever te maken wil Gent een aantal oude waterlopen weer in het straatbeeld brengen. Dat wordt een werk van lange adem. De Reep is daar een voorbeeld van. Tussen het beëindigen van de werken zal uiteindelijk meer dan 16 jaar zitten. "Dat hoeft niet te betekenen dat het opnieuw 16 jaar moet duren voor een nieuwe werf realiteit wordt", zegt schepen van Stadsontwikkeling Filip Watteeuw (Groen). "Dit document hebben we nodig zodat de volgende bestuursploeg snel werk kan maken van water in de stad. We zullen onze plannen afstemmen op de wensen van 'de Vlaamse Waterweg' (het vroegere Waterwegen & Zeekanaal, red.), maar op veel vlakken zitten we op dezelfde golflengte."





Verre herinnering

De Ottogracht is één van de plekken waar het water wel eens zou kunnen terugkomen. De straat is nu grotendeels autovrij. Vandaag kan niemand zich de vroegere toestand herinneren. De gracht werd namelijk al in 1872 gedicht. Een andere plek waar men weer water wil invoeren is de Tichelrei. Dat herinneren oudere Gentenaars zich wel nog. Gemeenteraadslid Guido Meersschaut (80) bijvoorbeeld. "Ik herinner mij dat ik als kleine jongen langs die oude huisjes liep. Het was zeer mooi en een goed idee dat men er voor water wil zorgen", zei hij toen de plannen werden voorgesteld. Het water daar werd in 1947 gedempt en de arbeidershuisjes onteigend. Vandaag staat er een woningblok en delen van AZ Sint-Lucas.





Het meest spectaculaire voorbeeld wordt echter de Blaisantvest, bij heel wat Gentenaars nog steeds bekend als 'de plezante vest'. De stad liet er zelfs een toekomstbeeld van maken. De Blaisantvest is vandaag nog een stuk van de stadsring, hoe moet dat dan? "Er zijn zeker geen plannen om de Blaisantvest te knippen", zegt Watteeuw. "Aan de vest ligt een grote lap groen die eigenlijk nooit een bestemming heeft gekregen. Daar kan dat perfect. Trams en auto's zullen daar een plek krijgen", zegt Watteeuw.