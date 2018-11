Stad wil nieuwe Roma in Wondelgem weg uit Tapuitstraat 56 Roma die aan Hurstweg mogen blijven geïdentificeerd en geregistreerd Sabine Van Damme & Erik De Troyer

27 november 2018

22u00 1 Gent Bij het proefproject met een groep Roma aan de Wondelgemse Meersen heeft de stad al streng moeten optreden. De 56 geregistreerde Roma mogen blijven, maar de 50-tal die er al waren bijgekomen, zijn weggestuurd. Die hebben nu een kamp gemaakt verderop, aan het bedrijventerrein in de Tapuitstraat. “Maar daar moeten ze weg, desnoods via de rechtbank”, klinkt het op het kabinet van de burgemeester.

De groep van een 50-tal Roma die aan de Hurstweg in de Wondelgemse Meersen mocht blijven staan van burgemeester Termont, is in twee maanden tijd verdubbeld. Omdat dat tegen de afspraken is, is de helft van de groep afgelopen weekend weggestuurd. “We hebben afgelopen vrijdag een heel strikte telling uitgevoerd”, zegt Claude Beernaert van het kabinet van burgemeester Termont. “De Roma moesten hun band met Gent aantonen, onder andere door contacten met het OCMW of andere instanties. De 56 mensen die hier chronologisch gezien het langst zijn, mochten blijven, de rest hebben we weggestuurd. Ze kregen 72 uur tijd. Dat was de afspraak in september, en is hen nu duidelijk betekend.”

Toen in september weer eens een groep Roma opdook aan de Wondelgemse Meersen, vlak bij de bekende binnenspeeltuin Pretland, nam burgemeester Termont een opmerkelijk besluit. “Het gaat om een groep Roma die al tien jaar rondzwerft in Gent, het kat-en-muisspel om hen telkens weg te jagen moet stoppen. Deze groep mag blijven, en we gaan hen een jaar lang intensief begeleiden naar werk, school en echte woningen.” Het ging toen om een kleine 50 Roma, en het heeft heel wat voeten in de aarde gehad om het proefproject ook op papier rond te krijgen. Het terrein waarop ze staan is van De Lijn, en er moest water en elektriciteit voorzien worden. De Roma moeten daarvoor 100 euro per maand betalen.

Maar vrijdag zaten er dus al 100 Roma. Een 50-tal trok dit weekend effectief weg, maar ver gingen ze niet. Ze hebben aan de Tapuitstraat, verderop in Wondelgem, een nieuw kamp gebouwd. Dat staat op terreinen van SoGent, waar momenteel een bedrijventerrein in opbouw is, en sommige bedrijven ook al effectief zitten. Die richtten zich meteen tot de politie en de burgemeester. Zondag al ging de politie langs, maandag deden ze dat opnieuw. “En ze zullen dat blijven doen, want deze Roma kunnen en mogen daar niet blijven”, zegt Beernaert. “We zullen de druk opvoeren om hen te doen opkrassen, doen ze dat niet vrijwillig, dan zullen we dat via de rechtbank doen. We houden de vinger aan de pols.”

Maar zelfs als die 50 Roma vertrekken – met of zonder tussenkomst van de rechtbank – staat het zo goed als vast dat ze elders in Gent weer opduiken. En dat dan ook daar problemen ontstaan. Dan moeten ze opnieuw worden verjaagd, en zo blijft dat maar duren. Een oplossing is er niet, hen terugsturen naar Roemenië is niet haalbaar, en een ‘menswaardig’ leven wacht hen daar ook niet. Het Roma-probleem zal dus blijven aanslepen in Gent.