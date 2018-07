Stad wil minder vrachtwagens aan schoolpoorten 02 juli 2018

Gent wil minder vrachtwagens en tractors aan de schoolpoorten. De stad en een aantal vertegenwoordigers van de bouwsector tekenden een charter, met als doel de schoolroutes te vrijwaren van vrachtverkeer. Concreet wil de stad dat in schoolomgevingen én op belangrijke schoolfietsroutes geen werftransporten gebeuren tijdens de begin- en einduren. 's Ochtends is dit tussen 7.30 en 8.30 uur, in de namiddag tussen 15.30 en 16.30 uur (tussen 11.30 en 12.30 uur op woensdag). Bouwunie Oost-Vlaanderen, FeMa, Confederatie Bouw provincie Oost-Vlaanderen, Transport & Logistiek Vlaanderen, UNIZO en de stad Gent tekenden. "Dit is ook een verantwoordelijkheid van de stad", zegt schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw (Groen). "We moeten zorgen voor goede alternatieve routes, weg van de schoolpoorten." Bouwbedrijven zullen wel een uitzondering kunnen aanvragen bij stad als er geen andere manier is. (EDG)