Stad wil Maria Hendrikaplein opfrissen UITSTEL STATIONSWERF EN STIJGEND FIETSGEBRUIK DWARSBOMEN PLANNEN ERIK DE TROYER YANNICK DE SPIEGELEIR

23 april 2018

04u28 0 Gent Een fietsvrij visitekaartje als toegangspoort naar het Sint-Pietersstation. Dat zijn de toekomstplannen van het Gentse stadsbestuur voor het Maria Hendrikaplein. Het stijgende fietsgebruik bij pendelaars en de trage vordering van de stationswerf gooien echter roeten in het eten.

Duizenden geïnteresseerden brachten gisteren weer een bezoek aan de openwerfdag van het Sint-Pietersstation. De trouwe bezoekers hoeven niet meteen te vrezen dat hun jaarlijkse uitstap van de kalender wordt geschrapt, want de deadline van de werken is sinds de start van de werf reeds opgeschoven van 2020 naar 2027.





De trage vordering van de werken is een doorn in het oog van het stadsbestuur. Die wil zo snel mogelijk werk maken van een opfrisbeurt van het Maria Hendrikaplein. Het plein is een beschermd stadsgezicht maar vandaag is het er vooral chaotisch en een veredelde fietsenstalling.





13.500 plaatsen

"We zouden die fietsenstallingen daar graag weghalen maar dat kan gewoon niet", zegt schepen van mobilteit en openbare werken Filip Watteeuw (Groen). "Het aantal ondergrondse parkeerplaatsen is recent uitgebreid door fietsenstallingen met twee lagen te plaatsen maar dan nog zijn er te weinig fietsenstallingen. We merken dat er ook steeds meer mensen de fiets nemen en daardoor zal zelfs het maximale aantal van 13.500 fietsenstallingen niet volstaan. Door de vertraging op de werf is het plan voor de omgeving van het Sint-Pietersstation intussen ook achterhaald. We zijn bezig met een nieuw plan voor de stationsbuurt om alles up to date te krijgen."





Jaar uitstel

Gisèle Rogiest, communicatiecoördinator van het project Gent-Sint-Pieters, bevestigt de vertraging van de werken.





"De enorme stijging van het aantal reizigers is een belangrijke factor. Daardoor kunnen slechts twee sporen tegelijkertijd aangepakt worden in plaats van de drie die in eerste instantie voorzien waren. Het einde van de eerste fase van de vernieuwing is wel voorzien deze zomer, maar de kans is zeer reëel dat de tweede fase van de werken een jaar uitstel zal kennen omdat de prijzen van de aannemers in een eerste aanbesteding te hoog lagen. Daarom moet een nieuwe aanbesteding worden uitgeschreven en daarbij hoort een studiefase van minstens één jaar."





Op vlak van fietsenstallingen benadrukt Rogiest dat er wel al heel wat inspanningen geleverd zijn. "De huidige 10.000 plaatsen zijn er al meer dan er ooit oorspronkelijk voorzien waren en uiterlijk tegen volgend jaar opent er nog een nieuwe ondergrondse fietsenstalling aan het Koningin Mathildaplein (achterkant van het station, red.) met 1.500 plaatsen, maar ook die zullen niet volstaan om de fietsenstallingen op het Maria Hendrikaplein weg te nemen. Het aantal pendelaars dat de fiets gebruikt om zich van en naar het station te verplaatsen, stijgt exponentieel. Een positieve zaak, maar het vraagt een constante bijsturing."