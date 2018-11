Stad wil diversiteitsaanpak op 100 Gentse scholen evalueren Yannick De Spiegeleir

09 november 2018

17u44

Bron: Mediahuis 0 Gent De Stad Gent en de Universiteit Gent gaan samen een diversiteitsscreening doorvoeren op 100 scholen. De test moet in kaart brengen hoe leerkrachten omgaan met de toenemende diversiteit binnen de klasmuren.

Leraren in Gentse scholen staan voor steeds grotere uitdagingen. In de Arteveldestad heeft meer dan één op twee kinderen roots in het buitenland. Bovendien stijgt ook het aantal nieuw samengestelde gezinnen en worden meer leerlingen gediagnosticeerd met gedragsstoornissen zoals autisme of ADHD.

In samenwerking met de UGent wil het Gentse stadsbestuur nagaan hoe leerkrachten omgaan met die toenemende diversiteit door een onderzoek uit te voeren op 100 lagere en middelbare scholen. In de commissie onderwijs werd woensdag het licht op groen gezet voor de diversiteitsscreening met een verwacht kostenplaatje van 55.000 euro.

Scholen zullen nog dit najaar op vrijwillige basis kunnen intekenen. In de loop van volgend jaar gaan de onderzoekers aan de slag om in beeld te brengen hoe leerkrachten staan tegenover de toenemende diversiteit. “Het geeft scholen de kans om aan zelfreflectie te doen. Alle scholen die deelnemen, zullen een rapport krijgen. Wie minder scoort, zal gratis begeleiding krijgen en er zal samen met de school in kwestie een actieplan worden opgesteld om de aanpak te verbeteren”, zegt schepen van Onderwijs Elke Decruynaere (Groen).