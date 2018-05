Stad wil beschermd torentje Rattendaelepark redden 23 mei 2018

Ooit stond in het Rattendaelepark langs de Braemkasteelstraat in Gentbrugge een mooi kasteel. Het Villain-kasteel werd in 1980 beschermd omwille van zijn grote historische waarde. De constructie is meer dan 400 jaar oud. Van het kasteel blijft alleen nog een trappentoren over. Daar hielden vandalen de voorbije jaren lelijk huis. Ze spoten het bouwwerk vol graffiti en gooiden de ruiten in. In februari dit jaar werd de deur ingetrapt en werd brand gesticht. Het torentje verkeerde al in lamentabele staat, en is er sindsdien nog erger aan toe. Nochtans hebben buurtbewoners het torentje, dat je moet zoeken tussen het struikgewas, in hun hart gesloten. "Wat moet er nu gebeuren met het torentje?" vraagt Karlijn Deene (N-VA) zich af. Schepen Martine De Regge zegt: "Half juni bespreekt Erfgoed Vlaanderen of ze al dan niet subsidies vrijmaken voor het herstel van het torentje. Daarna bekijken we wat we als stad kunnen doen. We willen het torentje redden, maar het moet mogelijk zijn..." (VDS)