Stad werkt kinderziektes in bibliotheek De Krook weg: “Betere signalisatie en extra toiletten” Yannick De Spiegeleir

19 februari 2019

15u59 3 Gent De Krook en de Gentse wijkbibliotheken krijgen een mooi tevredenheidsrapport van hun bezoekers. Dat blijkt uit de resultaten van een grootschalig gebruikersonderzoek. Qua infrastructuur is er wel nog ruimte voor verbetering. Daarom plant de stad enkele ingrepen. Zo mag de Gentse bibliotheekbezoeker vanaf dit voorjaar rekenen op een betere bewegwijzering en meer toiletten.

Sinds de opening van de De Krook schrijft Gent een succesverhaal. Zowel in de hoofd- als in de wijkbibliotheken zijn de uitleencijfers gestegen en op twee jaar tijd vonden bijna vier miljoen bezoekers de weg naar de nieuwe bibliotheek.

Dat de Gentenaars tevreden zijn over hun nieuwe bibliotheek blijkt uit een onderzoek dat Vlaamse Vereniging van Bibliotheek, Archief en Documentatie (VVBAD) vorige maand uitvoerde bij 3377 bezoekers van de bib. Sinds het vorige onderzoek in 2004 blijkt de tevredenheid van de gebruikers gestegen. Zo steeg tevredenheid over de beschikbaarheid van nieuwe boeken van 42,8% in 2004 naar 67,3% dit jaar. Dezelfde tendens tekent zich af voor ‘het aantal boeken’ van 81,9% naar 95,8%, over ‘de uitleentermijn’ van 77,1% naar 89,5%, en over ‘de aanwezigheid in de rekken’ van 65,8% naar 78,7%. Ook de wijkbibliotheken ontvangen heel wat lof: zowel voor de vriendelijkheid van het personeel, de collectie als de openingsuren.

Toch blijft er nog werk aan de winkel. Bij de opening van De Krook kwamen een aantal kinderziektes naar boven. Zo waren er klachten over de slechte bereikbaarheid van de fietsenstalling. Een euvel dat intussen werd aangepakt. Ook op vlak van andere faciliteiten werden er klachten genoteerd, zoals een tekort aan liften en toiletten. De stad verwijst daarvoor onder meer naar het onverwachte succes van De Krook waarbij er drie tot vier keer meer bezoekers werden geteld dan verwacht. Ook de signalisatie in de stadsbibliotheek laat volgens de respondenten van het onderzoek te wensen over. De ‘vindbaarheid van de collectie’ daalde van 77% in 2004 naar 69,1% in 2019.

Nathalie De Neve, expert publieksprocessen bij De Krook, bevestigt dat de signalisatie nog dit jaar wordt aangepast. “Dwalen in een bibliotheek kan leuk zijn, maar het is natuurlijk niet de bedoeling dat bezoekers verdwalen. Om hen beter het bos door de bomen te laten zien, hebben we het Nederlandse bedrijf ID LAB ingeschakeld dat gespecialiseerd is in ‘wayfinding’. Dergelijke bedrijven worden ook wel eens ingeschakeld in ziekenhuizen waar de bewegwijzering ook complex kan zijn.”

Ook Schepen van Cultuur Sami Souguir (Open Vld) belooft dat er bijsturingen op komst zijn. “Extra liften voorzien is niet mogelijk, maar er worden wel extra toiletten in de planning voorzien. Deze legislatuur vernieuwen we ook de wijkbibliotheken in Gentbrugge, Oostakker en Wondelgem. In april zal ook de omgeving rond De Krook klaar zijn. Iets om naar uit te kijken”, aldus de schepen.