Stad weigert studentenhome in Bomastraat

Oud opleidingscentrum Rode Kruis vindt maar geen nieuwe bestemming Erik De Troyer

14 december 2018

De stad weigert een vergunning af te leveren voor een studentenhome in de Bomastraat. Het oude opleidingsgebouw van het Rode Kruis raakt maar niet aan een nieuwe invulling. Eerder werd al een ander studentenhome en een kantoorproject geweigerd door de stad. “We hebben nog veel studentenkamers nodig, maar 61 was te fors voor die buurt”, zegt schepen Sven Taeldeman.

Tot goed en wel 5 jaar geleden werden de opleidingen van het Rode Kruis Oost-Vlaanderen nog in de Bomastraat gegeven. Intussen opende het Rode Kruis in 2013 al een opleidingscentrum en bloedtransfusiecentrum aan de Ottergemsesteenweg. Het oude gebouw staat er sindsdien vervallen bij en raakt maar niet aan een nieuwe bestemming ondanks verschillende pogingen van projectontwikkelaars. Het stadsbestuur weigerde vorige maand de vergunningsaanvraag voor Acasa uit Sint-Martens-Latem om er een studentenhome met 61 kamers van te maken.

“Het project was te fors voor de buurt”, legt schepen van stadsontwikkeling Sven Taeldeman (sp.a) uit “De plannen waren op voorhand niet goed met onze diensten doorgenomen. Het ging om te veel kamers, de gemeenschappelijke ruimtes zoals de keukens waren ook te veel aan de buitenkant van het gebouw geplaatst waardoor we vreesden voor overlast voor de buurt. Bovendien was niet duidelijk hoe het beheer van dat gebouw wou opvatten en dat is toch belangrijk als men 61 studenten in een wijk wil huisvesten.”

“Het is een pand waarvoor het lastig is om een nieuwe bestemming te vinden. In 2013 werd al eens geprobeerd om het pand om te bouwen tot een studentenhome. Daarna was er een kantoorproject gepland. We vinden het goed dat er wordt nagedacht om dat gebouw een nieuwe functie te geven maar het moet gepast zijn voor de buurt”, aldus Taeldeman. “Het moet zeker mogelijk zijn om in die omgeving studentenhomes te bouwen. Er zijn er de voorbije jaren al heel wat gebouwd en we hebben er nog veel meer nodig. We moeten er voor zorgen dat studenten minder particuliere woningen innemen door ze te huren en te delen. Op die manier maken we ruimte vrij en zorgen we dat prijzen betaalbaar worden voor jonge gezinnen of jongeren die alleen willen wonen”, aldus Taeldeman. “We sluiten dus zeker niet uit dat er een studentenhome komt maar dan wel goed doorgepraat met onze diensten en op een kleinere schaal.”

De voorbije jaren werden in Gent wel grotere studentenhomes gebouwd dan de 61 kamers waarvan nu sprake. De grootste ontwikkelaar voor studentenhuisvesting in Gent, Upkot, heeft acht studentenhomes die groter zijn. De grootste staat aan de Sint-Denijslaan en is goed voor 144 studentenkoten.