Stad waakzaam voor dreigend lerarentekort Yannick De Spiegeleir

17 januari 2019

16u56 1 Gent Op de gemeenteraadscommissie onderwijs peilde Sven Taeldeman (sp.a) naar een eventueel lerarentekort in Gent. “Helaas zijn er geen aparte cijfers beschikbaar voor Gent, maar het klopt dat we enkele voortekenen zien van een mogelijk lerarentekort", zegt schepen van Onderwijs Elke Decruynaere (Groen).

“Al is het probleem in Vlaanderen zeker nog niet zo groot als in Nederland waar leerkrachten zelfs worden geheadhunt en ‘overgekocht’ door scholen”, vulde Decruynaere onmiddellijk aan.

De stad Gent werkt aan een actieplan om een mogelijk lerarentekort te voorkomen. “Een alarmerend gegeven is dat het aantal studenten aan alle lerarenopleidingen die in Gent georganiseerd worden, in dalende lijn zit. Dat is geen goede zaak als je weet dat de capaciteit van het basis- en secundair onderwijs de komende jaren zal groeien. Als stad willen we in gesprek gaan met de VDAB om nog een beter zicht te krijgen op de cijfers. Uit een studie van de VDAB uit 2017 blijkt alvast dat alle schoolverlaters uit de opleidingen intussen aan de slag zijn. Ook het bijscholen van mensen kan een deel van de oplossing zijn. Een rondvraag op scholen leert dat er quasi overal ‘zij-instromers’ (mensen die eerder elders werkten, maar nu de opleiding volgen om in het onderwijs te stappen, red.) aan de slag zijn”, zegt Decruynaere (Groen).

“Ik begrijp vooral dat de stad alert is, maar dat het probleem nog niet dramatisch is. De belangrijkste uitdaging is om het beroep van leerkracht weer aantrekkelijk te maken", reageert raadslid Sven Taeldeman (sp.a).