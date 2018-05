Stad test 'rijdende boetemachine' 15 mei 2018

Volgende maand zal door de Gentse straten een voertuig rijden dat automatisch zal scannen of geparkeerde voertuigen correct hun parkeergeld hebben betaald. Of de scanner op een auto of een scooter zal staan, is nog niet bekend, maar beide technieken bestaan. Concreet zal het voertuig vijf weken door Gent rijden, om te zien of de technologie nuttig is in onze stad. De scanner kan 1.000 voertuigen per uur scannen, en Gent telt ongeveer 45.000 betalende parkeerplaatsen. Een nadeel is dat de scanner zelf geen boetes kan versturen. De nummerplaten van auto's die volgens de scanner niet hebben betaald, worden doorgestuurd naar het mobiliteitsbedrijf. Daar volgt een controle, en als er effectief geen betaling is, wordt een parkeerwachter ter plaatse gestuurd om een papieren retributie uit te schrijven en achter de ruitenwisser te plaatsen. Dat is redelijk omslachtig. Maar 1.000 auto's per uur controleren is veel meer dan parkeerwachters te voet kunnen doen.





Of Gent na de test en de evaluatie effectief een scanvoertuig zal inzetten, staat niet vast. Brugge en Schaarbeek gebruiken de technologie wel al. (VDS)