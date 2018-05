Stad plots toch naar parket met SoGent-dossier Bevoegd schepen Taeldeman "niet ter discussie", ondanks bakken kritiek van oppositie SABINE VAN DAMME

24 mei 2018

09u31 5 Gent De stad Gent heeft op een speciaal bijeen geroepen college beslist om toch zelf naar het parket te stappen met het hele SoGent-dossier. Dinsdagavond op de gemeenteraad vonden ze dat nog niet nodig. Volgens burgemeester Termont staat de positie van bevoegd schepen Sven Taeldeman (sp.a) niet ter discussie. De oppositie laat het er niet bij: "Dit dossier is nog lang niet gesloten", aldus Siegfried Bracke (N-VA).

Dinsdagavond ging het er stevig aan toe tijdens de gemeenteraad. Het SoGent-dossier ettert nu al een jaar. Algemeen directeur Didier Nachtergaele bracht uit dat zijn collega-directeur in drie bouwdossiers juryrapporten had gemanipuleerd om architecten voor te trekken. Hij vond, na een zelf besteld onderzoek door een advocaat, dat de stad naar het parket moest stappen, maar dat gebeurde niet. De stad bestelde een ander onderzoek bij een andere advocaat, en concludeerde dat er geen strafbare feiten waren gepleegd. Toch werd de sjoemelende directeur uiteindelijk ontslagen, en Nachtergaele ook. Die laatste vocht zijn ontslag aan bij Homans, en die vernietigde het ontslagbesluit. Sindsdien woedt een juridische strijd tussen Nachtergaele en de stad. Deze week besloot hij klacht met burgerlijke partijstelling neer te leggen bij de onderzoeksrechter, tegen SoGent en tegen bevoegd schepen Sven Taeldeman. Eerder al spande hij een kortgeding aan bij de arbeidsrechtbank om zijn job terug te eisen.





Niet nodig





"Waarom stapt de stad niet zelf naar de rechtbank met dit dossier?" vroegen oppositieleden Siegfried Bracke (N-VA), Johan Deckmyn (VB) en Filip Van Laecke (CD&V) in de gemeenteraad. "Het is niet aan jullie en ook niet aan advocaten om te beslissen of er strafbare feiten zijn gepleegd, daarvoor hebben we de rechtbank." Maar de burgemeester stelde toen dat de stap naar de rechtbank niet nodig was. Ook is er al een hele tijd een discussie over een dading tussen de stad en Nachtergaele. Volgens Taeldeman is er een dading, volgens Nachtergaele niet.





Raad van State





De hele kwestie zorgt voor spanningen binnen het schepencollege, waardoor gisterenavond een extra vergadering werd samengeroepen. De hele heisa zit vooral de liberalen hoog, omdat Nachtergaele zelf uit de liberale stal komt. Maar na de vergadering kwam enkel een droge mededeling van schepen Taeldeman. "We stappen zelf naar het parket om alle geruchten in dit dossier een halt toe te roepen. Morgen (vandaag, red) geef ik het hele dossier aan het parket en stel ik aan de Raad van Bestuur voor om naar de Raad van State te stappen tegen de beslissing van minister Homans, die de ontslagbesluiten tegen Nachtergaele nietig verklaarde. Voor ons is en blijft Nachtergaele ontslagen. En er is wel degelijk een dading met hem afgesloten." Burgemeester Termont stelt dat de positie van schepen Taeldeman nooit ter discussie heeft gestaan. Filip Watteeuw (Groen) vindt dat de schepen in dit dossier snel, transparant en accuraat heeft gehandeld.