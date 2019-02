Stad overweegt strenger optreden tegen foutparkeerders op autodeelplaatsen

Erik De Troyer

04 februari 2019

10u26 0 Gent In de stad worden meer en meer parkeerplaatsen voorbehouden voor autodelen maar dat brengt ook een nieuw fenomeen met zich mee. Steeds meer van die plaatsen worden ingenomen door auto’s zonder vergunning. De politie kan die wagens niet wegslepen, maar ze riskeren wel een boete van 80 euro. Schepen van mobiliteit Filip Watteeuw (Groen) wil nu bekijken of die boete nog kan opgetrokken worden.

Verzekeraar Ludwig Vanden Abbeele uit Gentbrugge is één van de 10.704 autodelers die de stad vandaag telt. “Toen ik de wagen wou parkeren op de voorbehouden plaatsen in de Louis Desmetstraat bleken ze allemaal bezet door wagens zonder autodeelvergunning. Ik belde de politie maar die lieten mij weten niet bevoegd te zijn om die wagens daar weg te halen”, zegt hij.

Schepen Watteeuw kent het probleem. “Dit wordt mij wel vaker gesignaleerd. Dat de politie niet kan optreden klopt. Parkeren op een autodeelplaats zonder vergunning is gedepenaliseerd. Dat wil zeggen dat de politie niet tussenbeide kan komen maar dat de wagens wel een boete kunnen krijgen van de parkeerwachters. Ik zal nu laten bekijken hoe vaak zo iets voorvalt. Als het een algemeen probleem is moeten we kijken of we het bedrag van die retributie nog kunnen optrekken”, zegt hij.