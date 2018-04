Stad onderzoekt fietsenstalling aan oud gerechtsgebouw 14 april 2018

De stad Gent heeft een studie besteld om na te gaan of een ondergrondse fietsparking gebouwd kan worden aan het Koophandelsplein. Die fietsenstalling zou op het gedeelte tussen de Recolettenbrug en het oude gerechtsgebouw moeten komen. Het onderzoek kadert in een grotere studie voor de heraanleg van de omgeving van de Veldstraat, de Kortijksepoortstraat en de Nederkouter. In die omgeving zijn de tramsporen instabiel geworden en dus worden meteen ook het wegdek en de trottoirs vernieuwd. Ook de Ketelbrug zal onder handen genomen worden en de knips van het Koophandelsplein en de Verlorenkost krijgen hun definitieve invulling. De Lijn, TMVW en de stad delen de kosten. De studie moet volgend jaar rond zijn, maar de werken zijn voor tussen 2020 en 2022. (EDG)