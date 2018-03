Stad onderwerpt MSK aan externe audit 06 maart 2018

In navolging van de commotie rond de authenticiteit van 24 Russische werken van de Stichting Dieleghem in het Museum voor Schone Kunsten (MSK), beveelt de stad nu een audit door externen. Die moet onderzoeken in welke mate het MSK de regels voor bruiklenen gevolgd heeft. "Ik hoop zo snel als mogelijk de resultaten van het onderzoek te kennen", zegt schepen van cultuur Annelies Storms. In de commissie Cultuur werd museumdirectrice Catherine de Zegher aan de tand gevoeld. Onder meer raadslid Karlijn Deene (N-VA) polste naar de 'nasleep van het Toporovski-debacle'. de Zegher verdedigde haar aanpak. Ze kwam terug op een open brief waarin Vlaamse museumdirecteurs uithaalden naar de aanpak van het MSK. "Ik heb met verbazing akte genomen van die brief, want ik heb vorige week nog overleg gehad met collega-directeurs en gezegd dat ik de juiste procedures had toegepast. Is het onder druk gebeurd? Ik weet het niet", wierp de Zegher op. (YDS)





politiek